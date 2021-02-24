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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» تتصدر المديريات في مسابقة «الإذاعة المدرسية»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:25 م
محمد عطية
محمد عطية
مصطفى عبدالله
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حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الإذاعة المدرسية، تحت شعار طفولة آمنة، برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

وحصدت الإدارات التعليمية، شرق مدينة نصر، علي المركز الأول في الإذاعة المدرسية مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، وحصلت على المركز الرابع، إدارة مصر القديمة مدرسة مصر الذكية الرسمية الابتدائية.

كما تألقت القاهرة في مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية 2020-2021، وحصدت المركز الثاني، تحت اشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وسامية محمود، موجه عام الصحافة بالقاهرة، وفريق العمل بالإدارات التعليمية.

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