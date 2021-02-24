«تعليم القاهرة» تتصدر المديريات في مسابقة «الإذاعة المدرسية»

حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الإذاعة المدرسية، تحت شعار طفولة آمنة، برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.وحصدت الإدارات التعليمية، شرق مدينة نصر، علي المركز الأول في الإذاعة المدرسية مدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، وحصلت على المركز الرابع، إدارة مصر القديمة مدرسة مصر الذكية الرسمية الابتدائية.كما تألقت القاهرة في مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية 2020-2021، وحصدت المركز الثاني، تحت اشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وسامية محمود، موجه عام الصحافة بالقاهرة، وفريق العمل بالإدارات التعليمية.