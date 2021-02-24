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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة أسوان: خطة متكاملة استعدادا لبدء الامتحانات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:22 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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انعقد اليوم مجلس جامعة أسوان رقم 103، برئاسة  الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور مستشاري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

افتتح أعمال المجلس رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور أعضاء المجلس، وأكد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مختلف اللجان بكليات الجامعة، وذلك ضمن خطة الجامعة استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقررة بداية من يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، ووذلك طبقا للضوابط وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات وذلك طبقا للجداول الامتحانية المعلنة بمختلف الكليات.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أننا نعمل على مراعاة معايير العدالة والرأفة تيسيرا علي طلاب الجامعة، والعمل علي تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للطلاب  بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات وذلك من خلال إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واستعرض المجلس أهم المشروعات الانشائية بالجامعة التي تسير علي قدم وساق في الحرم الجامعي بصحاري  والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وكذلك كافة المنشآت الطبية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة بأسوان الجديدة والتي جاري تنفيذها وسوف تمثل نقله نوعية للمنظومة الطبية والصحية بجنوب الصعيد، وتضمن أبرزها ما تم  افتتاحه مؤخرا وحدة الرعاية المركزية والتي تضم عدد 10 أسرة لخدمة المرضي بأسوان، والمستشفى الجامعي بأسوان بإضافة حوالى 300 سرير، وذلك بإضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى.

وكذلك تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة، وتتكون مستشفى الباطنة من 5 طوابق، وتضم المستشفى 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي، كما يجري العمل بمشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، التي تتكون من مستشفى الاستقبال والطوارئ من 4 طوابق، كما ستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، والعمل علي إنهاء مشروعات التوسع الحالية

كما تم استعراض تجهيزات المطعم المركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وسكن للأطباء وذلك بمبني العيادات الخارجية، وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية، ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في وظائف مدرس وأستاذ مساعد ومنح درجات علمية.

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