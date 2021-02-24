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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. دفع الفواتير وإرسال القراءات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:39 م
جريدة الدستور
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لدفع الفواتير الخاصة بالكهرباء، وإرسال قراءة العداد مع انتهاء قرب الشهر، ومنع الذهاب إلى المقار والجهات، في ظل ما يمر له العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي بدأت في بداية 2020، والتي تسببت في العديد من الخسائر سواء في الأرواح أو الماديات.

من جانبها، تقدم منصة الكهرباء الموحدة الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكهرباء، حيث تسهل على المواطن تسهيل جميع الخدمات الخاصة بالكهرباء، وغيرها من التوثيق، وتركيب عدادات جديدة، وذلك من خلال التسجيل عبر المنصة للانتهاء من كافة الإجراءات التي يريد تنفيذها.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي، وطريقة الاستعلام، وذلك وفقًا للبيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأنشئت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هذه الخدمة الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي لها، أن جميع الخدمات المعلن عنها تقدم عبر المنصة الإلكترونية مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.

ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي من هنا eservices.eehc.gov.eg

الخدمات التي تقدمها المنصة لخدمات الكهرباء

1 - توصيل العدادات الكودية القانونية.

2 - خدمات العملاء والدعم الفني.

3 - شهادة بيانات تعاقد ومصالحة.

4 - تركيب عداد بل تالف.

5 - تغيير اسم صاحب العداد.

6 - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

7 - توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

8 - استبدال العداد بقدرة أكبر.

9 - جدولة مديونية على أقساط شهرية.

10 - شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية معينة.

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وفي سياق متصل، وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على المواطنين الوقت من خلال منصة الخدمات الكهرباء الإلكترونية، حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.

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