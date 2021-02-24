رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. دفع الفواتير وإرسال القراءات

وفي سياق متصل، وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على المواطنين الوقت من خلال منصة الخدمات الكهرباء الإلكترونية، حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.