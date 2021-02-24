محافظ مطروح يتفقد عددا من الآبار بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، يرافقه العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة، وعدد من عواقل ومشايخ سيوة عددًا من الآبار الجوفية العميقة بواحة سيوة، "بئر الأمهات الخاص بشركه مياه الشرب والصرف الصحى، بئر أبوبكر الصديق الخاص بالمزارع المجاورة حوالي 30 فدان".وشهد محافظ مطروح طريقة خلط المياه وري المزارع بالإضافة إلى تفقد مشروع زراعة القمح الذي تم توزيع تقاويه للمزارعين خلال شهر يناير الماضي من مديرية الزراعه بدعم نصف الثمن من محافظة مطروح ووزارة الزراعة.