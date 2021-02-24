«تعليم القاهرة» تحتفي بذكرى مولد شاعر النيل حافظ إبراهيم

احتفلت مديرية تعليم القاهرة، عبر صفحتها على فيسبوك، بذكرى مولد شاعر النيل حافظ إبراهيم، 24 فبراير 1872، وتاريخ وفاته في يوم 21 يونيو 1932.ولد حافظ إبراهيم على متن باخرة كانت راسية على نهر النيل أمام ديروط بمحافظة أسيوط، إذ كان والده ابراهيم أفندى أحد المهندسين المشرفين على هذه الباخرة وكان يسكنها هو وزوجته، توفي والده وهو صغير وأتت به أمه قبل وفاتها إلى القاهرة.كان حافظ إبراهيم إحدى عجائب زمانه ليس فقط لجزالة شعره بل في قوة ذاكرته والتي قاومت السنين ولم يصبها الوهن والضعف على مر 60 سنة، فكان يسجل الأحداث ليس بشعره فقط إنما بدماء قلبه وأجزاء روحه ويصوغ منها أدبا قيما يحث النفوس.شغل العديد من المناصب فقد عمل محاميا ثم عمل في المكتبة الوطنية ليتدرج فيها ويصبح مديرا للأدب عام 1911، وتوفي حافظ إبراهيم في 21 يونيو 1932.ومن أقواله:إنى لتطربنى الخلال كريمةطرب الغريب بأوبة وتلاقيويهزنى ذكرى المروءة والندىبين الشمائل هزة المشتاقماالبابلية في صفاء مزاجهاوالشرب بين تنافس وسباقوالشمس تبدو في الكئوس وتختفيوالبدر يشرق من جبين الساقيبألذ من خلق كريم طاهرقد مازجته سلامة الاذواقفإذا رزقت خليقة محمودةفقد اصطفاك مقسم الأرزاقفالناس هذا حظه مال.. وذاعلم.وذاك.. مكارم الاخلاق