«التأمينات» توضح إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجوز تعديل جهة صرف المعاش، حيث يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين عنه تعديل جهة الصرف على أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات.وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعًا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:- مكاتب هيئة البريد ( كارت ميزه أو حساب فضى معاشات ).- بنوك القرى.- بنك ناصر الاجتماعي.- البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​اما عن شروط الاستحقاق، أشارت إلى أنه لابد أن يقوم صاحب المعاش أو المستحق عنه تقديم طلب لتعديل جهة الصرف.