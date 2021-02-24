انتشال 3 جثامين لأطفال من ضحايا غرق مركب الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 3 جثامين لأطفال من ضحايا غرق مركب مريوط غرب الإسكندرية، والذي راح ضحيتها 20 فردا، والذين كانوا على متن مركب في رحلة ترفيهية.وانتشلت قوات الإنقاذ والغواصين المتطوعين جثمان طفل من داخل مياه البحيرة ليرتفع عدد الجثامين المنتشلة إلى 13، ليتبقي طفل آخير بداخل المياه وجاري البحث عنه.ومن جانبه أكد الكابتن محمد عوض، كبير غواصين الخير، وشيخ الغطاسين، أنه توجه اليوم من محافظة مطروح لمساعدة غواصين الإسكندرية في الحادث الأليم الذي وقع في بحيرة مريوط وراح ضحيته 14 فردا ونجاة 6 أفراد.وأضاف لـ«الدستور» أنه تم وضع خطة للغواصين لمسح المنطقة بأكملها، حيث يتواجد اليوم 16 غواصا في المياه على رأسهم كابتن إيهاب المالحي قائد الغواصين المتطوعين.