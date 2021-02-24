محافظ الدقهلية: نواب البرلمان شركاء أساسيين مع الجهاز التنفيذى

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، شركاء أساسيين مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق مطالب واحتياجات ابناء الدقهلية من الخدمات لدى الوزارات المعنية والهيئات المركزية.جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لمحافظ الدقهلية الأربعاء أسبوعيا مع نواب البرلمان والشيوخ بالدقهلية، حيث التقى اليوم بالنواب، النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن بلقاس، والنائب المهندس يسرى المغازي علي القائمة الوطنية بلقاس، والنائب وحيد فودة عضو البرلمان عن بندر المنصورة، والنائب المهندس حسن المير عضو البرلمان عن دائرة مركز المنصورة، والنائب المهندس رضا غازى، والنائب السيد الخضر أعضاء البرلمان عن طلخا ونبروه، والنائب اللواء محمد السعيد عضو البرلمان عن السنبلاوين وتمى الامديد، والنائب خالد الحداد عضو البرلمان عن المنزلة والمطرية، والنائبة الدكتورة شيماء محمود عضو البرلمان عن منية النصر، والنائبة المهندسة آيه فوزى فتى، والنائب إيهاب انيس اعضاء البرلمان عن مركز ومدينه اجا، والنائب، والنائب وليد فرعون، والنائب الدكتور مكرم رضوان أعضاء مجلس النواب عن شربين ودكرنس وبنى عبيد، والنائب احمد الحديدى والنائب مجدى الامير عضوا مجلس النواب عن المنزلة والمطرية، والنائب احمد الالفى عضو مجلس النواب عن ميت غمر والنائب ايهاب انيس عضو مجلس النواب عن مركز اجا، وايضا عضاء مجلس النواب على القائمة الوطنية كلا من النائب محمد المرشدى والنائب العميد هشام الحصرى، والنائب، السيد سمير، والسيدة النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، والنائب المهندس ثروت فتحى الباب، ووكذا اعضاء مجلس الشيوخ كلا من النائب طارق عبد الهادى عضوا مجلس الشيوخ.واستعرض المحافظ خلال اللقاء عددا من مشروعات التطوير بالمحافظة مؤكدا التطلع الدائم لدعم ومساندة النواب من اجل تحقيق آمال وطموحات شعب الدقهلية وأشار الى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية فى مرحلتها الثانية والتى اختارت 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية لتنال التطوير لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين فى الريف تعد طوق نجاة لحياة افضل لمواطنى القرى، موضحا أن إجمالى تكلفة المشروعات للمبادرة فى مرحلتها الثانية بلغت 3 مليارات جنيه.وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة فى عام 2019 2020 قد اختارت من قبل قرية أولاد صبور بالعصافرة بالمطرية لتنفيذ المبادرة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.واضاف ان المبادرة فى أولاد صبور بلغ حجم الاستثمارات للمشروعات بها مبلغا قدره 28 مليون جنيه، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع النواب ومع الوزارات والهيئات المركزية للعمل على تلبية كافة المطالب للمواطنين فى قطاعات الخدمات المختلفة.وأشاد نواب البرلمان بالجهود المبذولة من قبل محافظ الدقهلية خلال الفترة الماضية وما تحقق على يدية فى فترة قصيرة.