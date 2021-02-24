مقتل عضو الاستخبارات التركية «توبالجا» في ظروف غامضة

أفادت مصادر مطلعة بأن هيثم توبالجا، عضو الاستخبارات التركية وأحد قادة العصابات الإرهابية من داعش والنصرة، والمتهم بتنظيم هجوم الريحانية، قتل في مدينة قونيا في ظروف غامضة.ووفقا لما نقلته وكالة روج افا عن تلك المصادر، فإن توبالجا، قد توفي في قونيا بظروف غامضة.وقال الصحفي جوهري كوفن، إن توبالجا قد قتل على طريق كارابنار-قونيا في منطقة ميردين بحي آكجايزي يوم 10 فبراير الجاري.وشارك توبالجا في العديد من الجرائم، كما أن علاقاته مع الدولة التركية واضحة ومكشوفة، كما ظهرت العديد من الشهادات والأدلة على أنه كان يعمل في الاستخبارات التركية.وحكم على توبالجا بالسجن لمدة 12 عاما في 2015 بتهمة الجاني الفار لارتكابه مجزرة الريحانية في 2013 وهجوم داعش في مارس 2014 في ألوكيشلايا نيغدي.وعلى الرغم من هذه العقوبة، كان توبالجا يتنقل في سيارات مع العديد من الأشخاص وهذا يكشف أيضا عن علاقته بالدولة التركية.وغادر توبالجا إلى تركيا ما لا يقل عن 873 مرة بين 2011-2014.تم اعتقاله عام 2013 في أضنة بقضية إطلاق 953 قذيفة هاون و10 قذائف صاروخية على شاحنة TIR، ثم تم الافراج عنه بعد الإدلاء بإفادته.