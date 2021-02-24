وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم بلاده جهود نزع السلاح النووي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، دعم بلاده للجهود الدولية لنزع السلاح خصوصًا السلاح النووي وأسلحة الدمار.وقال الصفدي- في كلمة مسجلة بمؤتمر نزع السلاح في جنيف، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء: "إن بلاده تدعم الجهود التي تستهدف الخروج بنتائج ملموسة للمؤتمر في تحقيق نزع السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل".وأكد ضرورة تفعيل دور المؤتمر وجهود كسر حال الجمود التي يشهدها المؤتمر منذ أكثر من عقدين، في ضوء عدم التوافق على برنامج عمل واضح للتوصل إلى صكوك دولية مُلزمة في مجال نزع السلاح.وأضاف: "أن حل النزاعات والأزمات الإقليمية سيسهم بشكل كبير في بناء بيئة محفزة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ لذلك يجب تكثيف العمل على حل هذه الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تقف على مفترق، إما المزيد من الصراع وبالتالي المزيد من التسلح، وإما بناء بيئة إقليمية يسودها التعاون والحوار والسلام، وبالتالي المزيد من البناء والمزيد من الإمكانيات المكرسة لبناء الأمن والإنجاز وإيجاد الفرص".وأشار إلى أهمية دعم جميع المبادرات المستهدفة تفعيل الجهود الدولية لنزع السلاح، خصوصًا السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، داعيًا إلى إطلاق حوار شامل ومتوازن لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك هذا العام، من خلال تبنيه وثيقة شاملة تعكس توافقًا أوسع في مجال نزع السلاح.