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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تفاصيل أزمة «ماكس ميشيل».. طالب البابا برفع الحرم عنه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:51 م
ماكس ميشيل
ماكس ميشيل
جرجس صفوت – مونيكا جرجس – تريزة شنودة
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ماكس ميشيل: البابا تواضروس لم يرد اعتباري بعد ظلمي من مجمع كنيسته رغم أني دعمته وساندته
ماكسيموس: رفع الحرم عن د. بباوي منحة؛ ولا شجاعة من أحد!.. والبطريرك الحالي نفذ حكم المحكمة
الأنبا بنيامين: لن يحدث هذا مطلقًا
أسقف آخر: هو تابع كنيسة روسية في أمريكا
مصادر كنسية: المجمع المقدس لن يتناقش في أزمات المُبعدين نهائيًا


لم تلحق الكنيسة القبطية أن تستفيق من حالة الجدل التي ظهرت بعد رحيل الدكتور جورج حبيب بباوي، الذي قطعته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، حتى دخلت في حالة أخرى تسبب فيها ماكس ميشيل، الذي لقب نفسه بـ"الأنبا مكسيموس رئيس أساقفة المجمع المُقدس للقديس أثناسيوس".

الأزمة التي افتعلها ماكس ميشيل
خرج "ميشيل" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يعلن مظلمته، بعد قطعه من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسنوات عديدة، يملؤه العشم في رفع الحرمانات التي طالته في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، وقُطع على إثرها من شركة الكنيسة.

وقال ماكس في تدوينته: "جميع المصريين مسئولون ومواطنون، مسيحيين ومسلمين، يشهدون كيف دعمت قداسة البابا تواضروس، بكل محبة وأمانة، ومع ذلك فقد رد قداسته الاعتبار لكل الذين ظُلموا من مجمع كنيسته، ماعدا أنا! عملي عند الرب وحقي عليه عند إلهي، وشكواي للإله العادل وحده".

لم تكن تلك التغريدة وليدة اللحظة، فقد مهد لها ماكس جيدًا في عدة مقالات نشرها عبر موقعه الرسمي، قال في أحدها وحمل شعار: "الكنيسة والجلاد!":" وحتى يكون معروفًا للجميع حقيقة الأمور؛ فلم يكن قرار رفع الحرم عن د. بباوي منحة؛ ولا شجاعة من أحد! ولكنه صدر بالمواجهة مع سلطة القانون؛ فقد طُلِبَ من البابا الحالي تنفيذ حكم محكمة مجلس الدولة ببطلان قرار مجمع أساقفة الكنيسة القبطية بحرمان د. بباوي لأنه أُتخذ بدون محاكمة؛ وبدون فرصة للدفاع عن النفس! (كحق مدني) دون التدخل في قضايا لاهوتية من أي نوع، أما النزاع اللاهوتي الذي ترتب عليه (بطريقة مباشرة) جمع الأساقفة وإلزامهم بالتوقيع على قرار حرم بدون محاكمة؛ فقد حدث على النحو التالي بدقة: لسبب أو لآخر قال البطريرك السابق أننا في سر القربان المقدس نأكل الجسد فقط "لأن اللاهوت بطبعه لا يؤكل" ولأن هذه عبارة نسطور حصرًا ولفظًا!".

وبخصوصه هو شخصيًا قال: " لم يكن ذبح دكتور جورج حبيب الأدبي والمعنوي هو الضحية الوحيدة في سلخانة جلاد الكنيسة! ولا هو الحالة الوحيدة بل عشرات الأمثلة؛ خذوا مثالًا أخيرًا: أين هي وثيقة المحاكمة التي جرت لي أنا؟ وأين هي عريضة الاتهام الموجهة ضدي؟! حتى يعرف الجميع أن خروجي من السلخانة لم يكن هروبا بل نجاة؛ حتى أستطيع أن أرفع صوتي يومًا بالشهادة للحق والدفاع عن لاهوت الآباء؛ وأيضًا عن الذين ذبحهم جلاد الكنيسة غير المقدس!".

الكنيسة ترد
بدورها تواصلت" الدستور"، مع الأنبا بنيامين، مُطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المنوفية، ومُدرس اللاهوت الطقسي بالكليات الإكليريكية والمعاهد الدينية، الذي استبعد عودة ماكس ميشيل، نهائيًا.

وقال الأنبا بنيامين في تصريحات خاصة للدستور: "أعتقد أنه لن يحدث هذا مطلقًا".
وعن سبب عدم حدوث ذلك، قال مُطران الكنيسة في المنوفية: "على الأقل فهو ليس فى خطر الموت"، في إشارة منه إلى الملابسات التي تسبب في مناولة بباوي الذي كان في الهزيع الرابع من العمر.

وكان قد قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات له عن مناولة بباوي: "إن جورج بباوي لاهوتي مسيحي قبطي‏ ‏له‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المؤلفات‏ ‏والكتب‏ ‏والمناظرات‏ تعاملت‏ ‏معه‏ ‏كإنسان‏ ‏يتوب‏ ‏وهو‏ ‏علي‏ ‏مشارف‏ ‏الموت، ‏ وقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏تسمح‏ ‏بهذا‏ ‏لأنها‏ ‏جاءت‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خلاص‏ ‏كل‏ ‏إنسان".

أسقف آخر من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العموم بالوجه البحري، وعضو من أعضاء المجمع المُقدس، طلب عدم ذكر اسمه، قال للدستور: "لا عودة لماكس ميشيل".

وعند سؤال عن سبب تصريحه قال: "غير مقبول لأنه تبع كنيسة روسية في أمريكا".

الإيبذياكون الإكلريكي والباحث الكنسي جرجس سلامة، الحاصل على بكالريوس الكلية الإكليركية ودبلوم معهد الدراسات القبطية، قال للدستور، إن ماكس ميشيل نصب نفسه رئيسًا لأساقفة، فما رد الاعتبار الذي يريده من الكنيسة، هل يعود إليها بنفس المنصب الذي فيه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؟

وتابع "وإذا كان على قناعة بـ"مجمع القديس أثناسيوس" الذي يرأسه، قلما يطلب ان ترده الكنيسة القبطية أسوة بباوي، وإذا رُد فماذا عن مجمعه؟، وأساقفته، ورعاته، وتابعيه؟

وتسائل "سلامة"، بدلا من ذلك هل لماكس أن يخرج ليقل أي كنيسة يتبع في مصر، فهو لا يتبع الكنيسة الكاثوليكية ولا الروم الأرثوذكس ولا الأسقفية ولا الإنجيلية، وبالطبع لايزال مقطوعًا عن القبطية الأرثوذكسية.

مصادر: المجمع المُقدس لا يضع في اجندة انعقاده أي شيئ عن ماكس
قالت مصدر كنسي مُطلع، في تصريحات خاصة للدستور، إن الأنبا دانيال سكرتير مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف بـ"المجمع المقدس"، انتهى فعليًا من وضع أجندة جلسات المجمع المُقبلة، والتي تبدأ في مطلع مارس المُقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة للدستور، إن قضية ماكس ميشيل ليست على طاولة المجمع في جلساته المقبلة، ولن تنال أي التفات من البابا تواضروس الثاني، أو المجمع، مع اعتبارها قضية من القضايا المنتهاه.

وأوضح أن الكنيسة تتعامل معه كبقية المقطوعين، فكرة رده وعودته تستدعي تواصلًا رسميًا مع البابا، وتطبيق شروط الكنيسة التي تُقرها لقبول التائبين والمقطوعين.

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