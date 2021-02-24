أهالي قرى زفتى يشكرون الرئيس على مبادرة «حياة كريمة» ويعرضون احتياجاتهم (فيديو)

تعد مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي تهدف لتطوير الخدمات في القرى، والاهتمام بالريف المصري، وتوفير حياة آدمية للفئات الأولى بالرعاية، ولأول مرة يشهد الريف المصري هذا الاهتمام بهذه الصورة غير المسبوقة.وعبر أهالي قرى "شبرا اليمن، وكفر شبرا اليمن" التابعين لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، والتي سيلتحق بها قطار التطوير ضمن 56 قرية بالمركز عن فرحتهم، في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة الخدمات بها.التقت "الدستور" إبراهيم عيد أحد أهالي شبرا اليمن وقال إن أهم مطالب القرية هي "توفير كورنيش على النيل، توصيل الغاز الطبيعى، ورصف الطرق، إحلال وتجديد شبكة الكهرباء، إحلال وتجديد شبكة المياه، إزالة كابلات الضغط العالي داخل القرية، توفير أجهزة طبية وأطباء للمستشفى على مدار ٢٤ساعة"، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسئولين على اهتمامه بالإنسان البسيط في الريف.وقدم أهالي قرية "كفر شبرا اليمن" الشكر للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهم مطالب القرية "تجديد مكتب الصحة، تطوير مركز الشباب وإنشاء ملعب، تطوير وحدة التضامن الاجتماعي، بناء عدد من المنازل التي أصبحت آيلة للسقوط لعدد من فقراء القرية، رصف الطرق، توصيل الغاز الطبيعي، إحلال وتجديد شبكة الكهرباء، إحلال وتجديد شبكة المياه".وأضاف الأهالي أن القرية شهدت حضور عدد من أعضاء اللجان من المحافظة ومركز المدينة للتعرف على احتياجات أهالي القرية، والمنازل التي سيتم إعادة تأهيلها، ليعيش الأهالي بها حياة كريمة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح محافظ الغربية أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة تنمية متكاملة للقرى من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة الخدمات الموجودة من (الكهرباء، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، الإسعاف، التعليم، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الخدمات الزراعية، الخدمات البيطرية، مشروعات البنية التحتية، البريد، رصف الطرق)، إلى جانب خلق فرص عمل تضمن تنوع مصادر الدخل لسكان هذه القرى للاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية.وأضاف المحافظ أن قرى المراكز الأخرى سوف يتم إدراجها في المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية طبقًا للمعايير والأولويات الموضوعة لاختيار القرى ذات الأولوية بالتطوير.