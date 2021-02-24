سكرتير عام مطروح يطمئن على مصابي حادث سيوة بمستشفى العام

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، بالاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق المراقى بهى الدين بسيوة، أمس الثلاثاء، والذين تم تحويلهم لمستشفى مطروح العام، وعددهم 5 مصابين لمتابعة تلقى الرعاية الطبية والعمليات الجراحية اللازمة، والوقوف على احتياجاتهم الطبية أول بأول.وأكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن حالة المصابين تتم متابعتها أول بأول وتقديم كافة العناية والرعاية الطبية لهم مع إجراء الفحوصات والإشاعات والعمليات الجراحية اللازمة مع وضعهم تحت الملاحظة الدائمة، حيث تم وضع حالتين بعناية الجراحة، وحالتين بعناية الاطفال، وأخرى بالعناية المركزة.