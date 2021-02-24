استطلاع يكشف عودة التفاؤل لقطاع الصناعة الألماني

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ اليوم الأربعاء، عودة التفاؤل لدى قطاع الصناعة في ألمانيا حيال المستقبل بسبب تحسن التوقعات الخاصة بالتصدير.وأظهر تحليل خاص لآخر مسح اقتصادي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن 31% من الشركات الصناعية وصفت وضعها بالجيد، مقابل 23% في الخريف الماضي.وكانت الأصوات المتفائلة هي الأغلبية فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالأعمال خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة.وتتضح حالة التفاؤل لدى القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية على نحو خاص في التوقعات الخاصة بالتصدير، حيث توقعت 30% من الشركات المصدرة زيادة في النشاط التصدير مقابل 20% توقعت تراجع هذا النشاط.