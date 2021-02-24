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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رومانيا تسجل 3300 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بكورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:12 م
وفيات كورونا في رومانيا
وفيات كورونا في رومانيا
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أعلنت السلطات الصحية في رومانيا عن تسجيل 3 آلاف و300 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأربعاء، أن 1000 مريض بـ(كوفيد- 19) لا يزالون يتلقون العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة.

وتسلمت البلاد اليوم نحو 80 ألف جرعة من لقاح الشركة الأمريكية لتصنيع الأدوية "موديرنا" المضاد للفيروس، والذي سيتم تخزينه لضمان توافر اللقاحات لهؤلاء الذين تلقون بالفعل الجرعة الأولى من نفس اللقاح.

واستخدمت سلطات الصحة في البلاد إجمالي نحو 2 مليون جرعة من اللقاحات، معظمها من شركة "فايزر" الأمريكية، منذ بدء حملة التطعيم في رومانيا خلال الـ27 من شهر ديسمبر الماضي.

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