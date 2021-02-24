رومانيا تسجل 3300 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا عن تسجيل 3 آلاف و300 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأربعاء، أن 1000 مريض بـ(كوفيد- 19) لا يزالون يتلقون العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة.وتسلمت البلاد اليوم نحو 80 ألف جرعة من لقاح الشركة الأمريكية لتصنيع الأدوية "موديرنا" المضاد للفيروس، والذي سيتم تخزينه لضمان توافر اللقاحات لهؤلاء الذين تلقون بالفعل الجرعة الأولى من نفس اللقاح.واستخدمت سلطات الصحة في البلاد إجمالي نحو 2 مليون جرعة من اللقاحات، معظمها من شركة "فايزر" الأمريكية، منذ بدء حملة التطعيم في رومانيا خلال الـ27 من شهر ديسمبر الماضي.