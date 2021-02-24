غدًا.. محافظ جنوب سيناء ضيف ندى بسيوني في «حاجة حلوة»

تستضيف الفنانة ندى بسيونى، غدا الخميس في الخامسة مساءً، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في لقاء خاص لمتابعة أهم المشروعات التنمويه في سيناء، وذلك فى حلقة جديدة من برنامج "حاجة حلوة" المذاع على قناه النهار.كما تستضيف منى مرزوق مؤسسة سلسلة under 5 pre school، للحديث عن الأساليب التي تتبعها الحضانة مع الأطفال للوقاية من فيروس "كورونا"، بالإضافة لاهم الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها.بالإضافة إلى فقرة خاصة مع مدرب السباحة الدولي كابتن بلال الجبالي، للحديث عن نشاطه وأهمية السباحة والرياضة بشكل عام.يذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وأفكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.البرنامج من تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.