كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:33 م
أحمد عوضطباعة
يبحث طلاب الصف الاول الثانوي عن كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365، نظراً لاقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021.
كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365
ترصد جريدة الدستور عبر هذا التقرير، خطوات عمل الحساب الإلكتروني الموحد لطلاب الصف الأول الثانوي
متاح للصف الأول الثانوي إنشاء حساب الإلكتروني موحد من خلال الرابط ( office365.emis.gov.e )، ومن خلاله يمكن للطالب متابعة الدروس والمناهج الدراسية عبر البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتحقيق خطة التعليم عن بعد التي أجريت لاستمرار العام الدراسي الأول والثاني لعام 2020-2021، وفي ظل ظهور الموجة الثانية بفيروس كورونا ( كوفيد _19 ) الذي انشر في العالم في الفترة الأخيرة حيث تصيب الجهاز المناعي في الجسم وتضعفه ويؤدي للوفاة بعد إنهيار أجهزة الجسم وأولها جهاز التنفس.
يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي إنشاء حساب مدرسي موحد من خلال الخطوات التالية:
1- دخول الطالب علي الرابط التالي: office365.emis.gov.eg.
2- تسجيل الطالب الدخول علي لينك الحساب الإلكتروني البيانات المطلوبة.
3- إدخال كافة البيانات الأساسية ومنهم ( الرقم القومي_ رقم الكود ).
4- اختيار تحقيق البيانات ومراجعة البيانات التي ظهرت والتأكيد بأنها للطالب بالفعل.
5- عمل " برنت اسكرين " للشاشة أمام الطالب.
6- اختيار إعادة تعيين كلمة السر أو المرور، وعلي الطالب الاحتفاظ بالصورة المصورة للشاشة مرة أخرى.
7- بذلك بحصل الطالب علي الحساب الإلكتروني وكلمة السر ليتمكن من دخول منصة بنك المعرفة المصري.
8- يقوم الطالب بفتح جيميل علي التابلت وفتحه من خلال الإيميل والباسورد الذي حصل عليه.
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وتم التأكيد على أن إجابات الطلاب علي التابلت يتم حفظها تلقائي ثم إرسالها إلي الوزارة وحتي في حالة عدم الضغط علي إرسال عند إنتهاء من وقت الاختبار.
يذكر أنه تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول بدءاً من 27 فبراير وتنتهي يوم 11 مارس 2021، حيث تعقد الإختبارات الإلكترونية بالمدرسة للفئة التي تم تسليمها لجهاز التابلت، وأداء اختبارات ورقية للفئة التي لم يتم تسليمها التابلت، في لجان مراقبة حسب الجدول المعلن، مع الحفاظ علي الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء وجود الطلاب في المدرسة ويتم إجراء اختبارات إلكترونية من المنزل وذلك في نهاية كل شهر بدءاً من شهر مارس المقبل، وحتي شهر مايو كبديل عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني.