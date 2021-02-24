رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:33 م
الحساب المدرسي الموحد
الحساب المدرسي الموحد
أحمد عوض
طباعة
يبحث طلاب الصف الاول الثانوي عن كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365، نظراً لاقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021.

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365

ترصد جريدة الدستور عبر هذا التقرير، خطوات عمل الحساب الإلكتروني الموحد لطلاب الصف الأول الثانوي 

متاح للصف الأول الثانوي إنشاء حساب الإلكتروني موحد من خلال الرابط ( office365.emis.gov.e )، ومن خلاله يمكن للطالب متابعة الدروس والمناهج الدراسية عبر البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتحقيق خطة التعليم عن بعد التي أجريت لاستمرار العام الدراسي الأول والثاني لعام 2020-2021، وفي ظل ظهور الموجة الثانية بفيروس كورونا ( كوفيد _19 ) الذي انشر في العالم في الفترة الأخيرة حيث تصيب الجهاز المناعي في الجسم وتضعفه ويؤدي للوفاة بعد إنهيار أجهزة الجسم وأولها جهاز التنفس.

يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي إنشاء حساب مدرسي موحد من خلال الخطوات التالية:

1- دخول الطالب علي الرابط التالي: office365.emis.gov.eg.

2- تسجيل الطالب الدخول علي لينك الحساب الإلكتروني البيانات المطلوبة.

3- إدخال كافة البيانات الأساسية ومنهم ( الرقم القومي_ رقم الكود ).

4- اختيار تحقيق البيانات ومراجعة البيانات التي ظهرت والتأكيد بأنها للطالب بالفعل.

5- عمل " برنت اسكرين " للشاشة أمام الطالب.

6- اختيار إعادة تعيين كلمة السر أو المرور، وعلي الطالب الاحتفاظ بالصورة المصورة للشاشة مرة أخرى.

7- بذلك بحصل الطالب علي الحساب الإلكتروني وكلمة السر ليتمكن من دخول منصة بنك المعرفة المصري.

8-  يقوم الطالب بفتح جيميل علي التابلت وفتحه من خلال الإيميل والباسورد الذي حصل عليه.

قد يهمك أيضا..

للطلاب و المعلمين.. خطوات تسجيل دخول الحساب الإلكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg



وتم التأكيد على أن إجابات الطلاب علي التابلت يتم حفظها تلقائي ثم إرسالها إلي الوزارة وحتي في حالة عدم الضغط علي إرسال عند إنتهاء من وقت الاختبار. 

يذكر أنه تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول بدءاً من 27 فبراير وتنتهي يوم 11 مارس 2021، حيث تعقد الإختبارات الإلكترونية بالمدرسة للفئة التي تم تسليمها لجهاز التابلت، وأداء اختبارات ورقية للفئة التي لم يتم تسليمها التابلت، في لجان مراقبة حسب الجدول المعلن، مع الحفاظ علي الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء وجود الطلاب في المدرسة ويتم إجراء اختبارات إلكترونية من المنزل وذلك في نهاية كل شهر بدءاً من شهر مارس المقبل، وحتي شهر مايو كبديل عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

«التعليم» تصدر تنبيهات لطلاب الثانوي عن «التابلت» في الامتحانات

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

image description

سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى

عرض «احتيال أمريكي» بقصر السينما في جاردن سيتي الليلة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد حافظ إبراهيم