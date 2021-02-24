كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

يبحث طلاب الصف الاول الثانوي عن كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365، نظراً لاقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021.





كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365

ترصد جريدة الدستور عبر هذا التقرير، خطوات عمل الحساب الإلكتروني الموحد لطلاب الصف الأول الثانوي





متاح للصف الأول الثانوي إنشاء حساب الإلكتروني موحد من خلال الرابط ( office365.emis.gov.e )، ومن خلاله يمكن للطالب متابعة الدروس والمناهج الدراسية عبر البوابة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتحقيق خطة التعليم عن بعد التي أجريت لاستمرار العام الدراسي الأول والثاني لعام 2020-2021، وفي ظل ظهور الموجة الثانية بفيروس كورونا ( كوفيد _19 ) الذي انشر في العالم في الفترة الأخيرة حيث تصيب الجهاز المناعي في الجسم وتضعفه ويؤدي للوفاة بعد إنهيار أجهزة الجسم وأولها جهاز التنفس.





يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي إنشاء حساب مدرسي موحد من خلال الخطوات التالية:





1- دخول الطالب علي الرابط التالي: office365.emis.gov.eg





2- تسجيل الطالب الدخول علي لينك الحساب الإلكتروني البيانات المطلوبة.





3- إدخال كافة البيانات الأساسية ومنهم ( الرقم القومي_ رقم الكود ).





4- اختيار تحقيق البيانات ومراجعة البيانات التي ظهرت والتأكيد بأنها للطالب بالفعل.





5- عمل " برنت اسكرين " للشاشة أمام الطالب.





6- اختيار إعادة تعيين كلمة السر أو المرور، وعلي الطالب الاحتفاظ بالصورة المصورة للشاشة مرة أخرى.





7- بذلك بحصل الطالب علي الحساب الإلكتروني وكلمة السر ليتمكن من دخول منصة بنك المعرفة المصري.





8- يقوم الطالب بفتح جيميل علي التابلت وفتحه من خلال الإيميل والباسورد الذي حصل عليه.





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