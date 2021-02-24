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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:04 م
بيت المعمار المصري
بيت المعمار المصري
آلاء حسن
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تقام في السادسة مساء السبت 27 فبراير الجارى، ببيت المعمار المصرى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره ببيت على لبيب بميدان القلعة، ندوة جديدة تحت عنوان "العمارة.. مبحث إنسانى" مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

ومن المقرر أن تناقش الندوة علاقة العمارة بالعلوم الإنسانية كالفلسفة والتاريخ والأنثربولوجيا، كما تستعرض بعض من نماذج هذا الدمج فى مناهج تدريس فنون العمارة.

يتحدث في الندوة الباحث والأكاديمى أحمد حمدى عبد العظيم، المتخصص فى تاريخ العمارة والفنون، والمهندس محمد عماد فتيحة المتخصص فى مجموعات العمارة الإقليمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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