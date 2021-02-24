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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس الدولة يستقبل طلبات وظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020 «أونلاين» غدا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:04 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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يبدأ مجلس الدولة،غدًا الخميس، تلقي طلبات التعيينات المعلنة من رئاسة مجلس الدولة، والتي يتم تقديم الطلبات لها بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائية، بمجلس الدولة.

وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل علي المتقدمين وفي اطار علي منع التزاحم داخل مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد المستشار طه كرسوع، الامين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، في وقت سابق إن المجلس يسعي جاهدًا لتقديم أحدث الخدمات الرقمية او فيما يخص العمل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بكافة فروعة علي مستوى الجمهورية، وذلك في إطار العمل على التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى توفيره لجميع المؤسسات، للتخفيف عن المواطنين في حياتهم العملية وتوفير الوقت والجهد فيما يتناسب مع الدول المعاصرة.

وكان الأمين العام، قد صرح بأن العمل بالنظام الجديد يُتيح للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من كافة أنحاء الجمهورية التقدم بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك طبقًا للإعلان دون التردد على المكاتب او الانتقال من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة إلى القاهرة.

كما يكفل منع التزاحم وخاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة المتقدمين الذين يمكنهم من خلاله سداد مستحقاتهم بالوسائل الرقمية الحديثة وملء النماذج المطلوبة والاستفسار عن المعلومات والبيانات المطلوبة على الموقع بسهولة ويسر وهم في منازلهم أو من تليفوناتهم المحمولة، خلال المدة المحددة لتلقي طلبات التعيين الجديدة بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2020، وذلك انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيًا نحو النظام الرقمي.

و من الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني علي موقع مجلس الدولة www.ecs.eg، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.

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