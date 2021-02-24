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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية بقرية أبودياب شرق في قنا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تنظيم قافلة تنموية شاملة بقرية أبودياب شرق بمركز دشنا تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس ونجلاء باخوم عضو مجلس النواب والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق والدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وطارق عامر منسق القافلة.

ووجه المحافظ مسئولى التضامن الإجتماعى بضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر وكبار العائلات بالقرية للمشاركة فى تنظيم فعاليات القافلة والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وكذا ضمان وصول الخدمات لمستحقيها مشيرا الى انه فى حالة احتياج بعض الحالات لإجراء عمليات جراحية سيتم تحويلهم مباشرة الى مستشفى الدمرداش بالقاهرة.

أوضح أمين عام جامعة عين شمس، أن القافلة تهدف إلى تقديم العديد من الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات بالإضافة إلى فصول محو الأمية وندوات التوعية، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية وذلك إيمانا بدورها الفاعل في خدمة المجتمع.

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