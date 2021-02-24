أحمد عز ينتهي من «أمن قومي» خلال أيام

يواصل الفنان أحمد عز، تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "أمن قومي"، والذي كان يحمل في البداية اسم "هجمة مرتدة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.ويصور الفنان وفريق عمل المسلسل حاليا المشاهد الداخلية للعمل، يتبقى لهم أيام للانتهاء من تصوير العمل بالكامل، بعد أن رفع المخرج أحمد علاء ساعات التصوير لتصل الي 18 ساعة يوميًا ويتبقى لفريق العمل مشاهد معدودة ليدخل المسلسل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل.ويجسد أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز، اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية."أمن قومي" تأليف باهر دويدار، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.