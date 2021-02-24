المشدد 3 سنوات لعامل متهم بتزوير تراخيص السيارات

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير تراخيص السيارات بدائرة قسم شرطة الشرابية.كان قسم شرطة الشرابية ألقي القبض على "أحمد.ا" سباك، وبحيازته رخصة قيادة مهنية "مزورة، وبمواجهته اعترف باخذ الرخصة المضبوطة من عامل، مقابل مبلغ مالى 2000 جنيه.وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم ح.ا عامل وضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا غير مشروع فى مجال تزوير تراخيص السيارات للربح وذلك مقابل مبالغ مالية، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 9 آلاف جنيه، 3 رخص قيادة مزورة بأسماء مختلفة -7 طابعات بالألوان- عدسة مكبرة صغيرة الحجم- بطاقة ذاكرة "فلاشة"، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير تراخيص السيارات والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.