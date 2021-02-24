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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمة الجزائري ينتخب صالح قوجيل رئيسا له

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:59 م
مجلس الأمة الجزائري
مجلس الأمة الجزائري
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انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الأربعاء، صالح قوجيل رئيسا للمجلس بعد أن كان يشغل المنصب بالإنابة منذ أبريل 2019.

وصوت أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية اليوم لصالح انتخاب قوجيل بأغلبية 126 عضوا مقابل امتناع عضو واحد.

وفي كلمة له بالمجلس عقب انتخابه، وجه قوجيل الشكر لكل من كانت لديهم رغبة في الترشح لرئاسة المجلس، قائلا "هذه رغبة من طرف رئيس الجمهورية، وأيضا رغبتي، من يوم إنشاء المجلس، تجسيدا لمبدأ الديمقراطية".

وأضاف "الديمقراطية ستتعمق أكثر فأكثر، وهي رسالة في الداخل والخارج، لأن هذه المؤسسة لديها أهمية كبيرة"، مشيرا إلى أنه قريبا ستجرى انتخابات تشريعية ثم انتخابات المحلية والولائية.

وأكد أن دور المجلس في هذه المرحلة هي مساندة رئيس الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة، متابعا "رغم المشاكل والصعوبات، تبقى الجزائر دائما مرفوعة الرأس، والدولة تبقى دائما واقفة".

يذكر أن قوجيل (90 عاما) تولى رئاسة مجلس الأمة بالإنابة في أبريل 2019، عقب تعيين عبد القادر بن صالح رئيس المجلس رئيسا مؤقتا للبلاد، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان قوجيل يشغل وقتها منصب نائب رئيس مجلس الأمة.

وعقب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، وتسليم السلطة للرئيس تبون، اعتذر ابن صالح عن استكمال عمله رئيسا لمجلس الأمة، ليكمل قوجيل رئاسة مجلس الأمة بالإنابة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن مساء الخميس الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ليصبح بذلك مجلس الأمة هو الغرفة التشريعية الوحيدة حاليا.

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