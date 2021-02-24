«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

حجاب المحبة والقبول، العشق والهوى، لن يقاومك أحد، وكل من تراه يقف أمامك، مكتوب ببخور طيب الرائحة والكتابة، وفيه:"ياالله يالله ياالله يارب يارب يارب يارحمن يارحمن يارحمن يارحيم يارحيم يارحيم لاتكلني الى نفسي طرفة عين في حفظ ماملكتني اياه أنت أملك به مني وامددني برفيقة من رقائق اسمك الحفيظ الذي حفظت به نظام الموجودات وأكسني بدرع من كفايتك وقلدني بسيف من سيوف نصرتك وحمايتك وتوجني بتاج من عندك وكرمك وردني برداء أمنك".النجمة الكبيرة شريهان، غنت وتمايلت في مسرحية علشان خاطر عيونك لحجاب المحبة، وقالت: "في ايدي عمل، وفي قلب حجاب اذا خطي 7 مرات لو اطلب اي حاجه تجاب"، فهذه محاولة لتجسيم علاقة المواطنين بحجاب المحبة والقبول.وعلقت شريهان أحلامها عليه في أن تكون نجمة مشهورة، آملة أن يحقق أمانيها، ويحرك قلب "أستاذ صابر" - والذي كان يلعب دوره النجم فؤاد المهندس- ويحقق أمنيتها في أن تصبح نجمة مشهورة."حجاب المحبة والقبول"، قديمًا كان بطلاسم وموجود بالقرى النائية، وكان سبيل الناس للحماية من السحر والشيطان والحسد والعين، ومصدرًا للرزق.وبعد غياب لسنوات، ظهر "حجاب المحبة" في معرض ديارنا، بكايرو فاستيفال، في التجمع الخامس، بقماش ناعم ملون، مطرز بخيوط من الحرير، منسدلًا، تزينه حلقات ملونه من الخرز.بوجه بشوش ووجه تملأه تجاعيد الستينات، جلست إلى جواره نعيمة محمود، داخل معرض ديارنا، مقرره أن تحاكي تراث الماضي وتعيده بثوب جديد يجعله مألوفًا على شباب هذا الجيل، معلقه:" شكله جميل جدًا والناس كلها بتستغرب وجوده فيه منهم بيتعامل معاه انه شكله حلو وناس تانية فاكره أنه ممكن يساعدهم في حياتهم"."احنا مش بنبيع سحر"، كانت هذه الكلمات التي ردت بها "نعيمة" على أحد زبائنها، والتي طلبت منها شراء ستائر الحجاب، متسائلة عن إمكانيها توفير الحماية لحفيدها الصغير من أعين أهل والدته، الأمر الذي تصدت له وأخذت تحدثها عن حرمانية هذا الأمر، وغيابه عن العالم الحقيقي، حسبما أوضحت "نعمية" خلال حديثها لـ" الدستور".وتابعت، أن الأهالي لازالوا يعاملون قطعة القماش إنها جالبة للخير والحماية، فاقدين إيمانهم بالله، الأمر الذي لابد من مقاومته بشكل كبير، خاصًة في المناطق الريفية والتي تنتشر فيه هذه الظاهرة بشكل كبير، مؤكده أن سلاسل الحجاب تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل زوار معرض ديارنا لشكلها الجمالي والفني الذي تضفيه على الأشياء.ويتراوح سعر ستارة "الحجاب" ما بين 120 إلى 150 جنيه، مؤكده أن الإقبال كبير جدًا عليها من قبل زوار المعرض؛ لشكلها الجذاب الأنيق.