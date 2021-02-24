سكرتير مطروح يتفقد أعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع الترابية

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع الترابية بمنطقة عزبة شندي بالكيلو 7 من خلال الجليدر للتيسير على المواطنين وحركة السيارات.ووجه سكرتير عام المحافظة بمراعاة أولوية المناطق الأكثر احتياجا لأعمال التسوية وتمهيد الطرق، خاصة ذات الكثافة السكانية الاعلى وحاجة الطرق بها لأعمال التسوية لتلافى أى معوقات لحركة المشاه والسيارات.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها وتيسير الخدمات للمواطنين.