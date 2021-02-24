بمشاركة 31 دولة.. تفاصيل تنظيم بطولة كأس العالم للرماية بمصر

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية للخرطوش، اليوم الأربعاء، وتستضيفها مصر على ميادين نادى صيد أكتوبر، وتأتي هذه البطولة ضمن عدد من البطولات العالمية التي نجحت مصر في تنظيمها مؤخرًا.ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن بطولة العالم للرماية.- تعقد في مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل.- تشهد منافسات اليوم الأربعاء مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات.- يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات.- تشهد البطولة راحة يوم الجمعة المقبل، ثم تقام منافسات الفرق مختلط إسكين ونهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.- يوم 28 فبراير تدريبًا رسميًا حفرة رجال وسيدات على أن تقام منافسات الحفرة يومي 1 و2 مارس.- يشارك فيها 31 دولة بالإضافة إلى مصر ليصبح العدد النهائي 32 دولة.- تضم قائمة الدول المشاركة كلا من: الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى وكولمبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا ومصر.