رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل التباين عند الإغلاق.. و«السوقي» يربح مليار جنيه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:56 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
واصلت أسهم ومؤشرات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تباينها لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعهة بحالة الترقب لما ستسفر عنه نتائج أداء أسواق المال العالمية مساء اليوم، حيث تراجعت المؤشرات الثانوية، فيما ارتفعت نظيرتها الرئيسية، ووربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" ارتفاعه ليغلق صاعدا بنسبة 0.16%، ويسجل مستوى 11435 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14039 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يُكلف بتشكيل لجنة لتيسير إجراءات التسجيل العقاري

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

«التعليم» تصدر تنبيهات لطلاب الثانوي عن «التابلت» في الامتحانات

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الصور

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

image description

سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركز الفتح

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

طالع.. درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وحقيقة استمرار الطقس السيء

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد حافظ إبراهيم

الفنون التشكيلية تطرح معرض «إشراقات نحتية» للمشاهدة البانورامية

المورد الثقافي يطلق النسخة الرقمية من مهرجان ريدزون