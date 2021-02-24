مؤشرات البورصة تواصل التباين عند الإغلاق.. و«السوقي» يربح مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تباينها لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعهة بحالة الترقب لما ستسفر عنه نتائج أداء أسواق المال العالمية مساء اليوم، حيث تراجعت المؤشرات الثانوية، فيما ارتفعت نظيرتها الرئيسية، ووربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" ارتفاعه ليغلق صاعدا بنسبة 0.16%، ويسجل مستوى 11435 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14039 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة.