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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عُمان والسعودية تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:09 م
بدر بن حمد بن حمود
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
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بحث وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية "أونا"، اليوم الأربعاء، أن الجانبين أعربا عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على تعزيز المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات.

وتبادل الجانبان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021، فضلًا عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

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