الكرملين: نتعاون مع السعودية بشكل فعال حول قضايا الطاقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف: "إن موسكو والرياض تتعاونان بشكل فعال حول قضايا الطاقة، والاتصالات المنتظمة دليل على ذلك".وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن تصريح بيسكوف جاء ردًا على سؤال حول مدى توافق موقف روسيا والسعودية في المرحلة الحالية من اتفاق خفض الإنتاج (أوبك +).وتقوم دول مجموعة (أوبك +) بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي؛ بسبب انخفاض الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع تحسن الوضع في سوق النفط تقوم دول المجموعة بتعديل التخفيض.ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق (أوبك +) اجتماعها القادم في 3 مارس المقبل، وفي اليوم التالي من المقرر اجتماع جميع دول مجموعة (أوبك +)، والتي ستقوم ببحث الأوضاع في سوق النفط، وتعديل تخفيضات الإنتاج على ضوء متغيرات السوق.