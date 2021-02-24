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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعتزم منح متلقي لقاح كورونا شهادة تطعيم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:53 م
جريدة الدستور
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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها ستمنح شهادة تطعيم لكل من تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء قرار السلطات الصحية قبل أن تبدأ كوريا الجنوبية حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا ابتداءً من يوم 26 فبراير، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت رئيسة وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها جونج أون-كيونج اليوم الأربعاء، في جلسة الإحاطة الخاصة بشأن لقاحات كوفيد-19 التي عقدت عبر الإنترنت: "تخطط الحكومة لإنشاء وتشغيل نظام مخصص لإصدار الشهادات باللغتين الكورية والإنجليزية لمن حصلوا على لقاح كوفيد-19".

وأضافت "هذا لا يعني أن حاملي شهادات التطعيم سيتم إعفاؤهم من الامتثال لتدابير مكافحة فيروس كورونا في البلاد مثل تقييد التجمعات، ولكن يمكن إعفاؤهم من العزل الذاتي الإلزامي في حال أصبحوا مخالطين مقربين للمصابين بفيروس كورونا".

وأوضحت رئيسة الوكالة أن السلطات الصحية تفكر في تعديل فترة العزل الذاتي الإلزامي لحاملي شهادات التطعيم من الوافدين خارج البلاد.

وفي غضون ذلك، ذكرت السلطات الصحية أنها لم تناقش بعد قضية إصدار جواز سفر اللقاح لمن تلقى التطعيم ضد كوفيد-19، والذي يعد شهادة تطعيم يُعترف بها دوليًّا.

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