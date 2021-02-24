«صحة الدقهلية» تضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء حيث تم عمل حملة مشتركة من التفتيش الصيدلي بالادارة مع مباحث التموين اليوم الاربعاء وتم مداهمة مكان غير مرخص بمدينة المنصورة.وأسفر تفتيش المكان عن العثور على 7 اصناف من الادوية التي تتنوع مابين فيال مضاد حيوي وبلازما بشرية وعبوات اقراص وبلغ عدد الوحدات حوالي 1100 وحدة وتنوعت مخالفات الادوية مابين كونها مسجلة بوزارة الصحة المصرية ولكنها ف مكان غير مرخص ومابين مخالفه للمواصفات القياسية كما وجد البيومين (human albumin) محفوظ خارج التلاجة في درجات حرارة غير مناسبة.كما تم المرور على احدى الصيدليات وتبين وجود مخالفة بيع أدوية بالجملة مخالفا للمادة 32 من قانون مزاولة المهنة وعدم وجود المدير المسئول، وتم التحفظ علي الاصناف وتسليمها الي الحملة المرافقة وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.كما شدد وكيل الوزارة على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار غير القانونية.