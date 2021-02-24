غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس، حفلا جديدا لفرقة "رضا للفنون الشعبية" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.الحفل يقام مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها: العصايا، الأقصر بلدنا، التواشيح، التنورة، الحصان، الحجالة.. وغيرها.تأسست الفرقة عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصا، و13 عازفا حتى وصل العدد حاليا إلى 180 فنانا، أغلبهم من خريجي الجامعات، صمم رقصاتها "محمود رضا"، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى "فريدة فهمى".وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة، وأصبحت تابعة للدولة، بعدها قدمت مجموعة من الأفلام السينمائية الاستعراضية أشهرها: "إجازة نصف العام" و"غرام في الكرنك".جدير بالذكر أن الفرقة الأن بقيادة الفنان الدكتور محمود صلاح، وقيادة الأوركسترا المايسترو هشام نبوي.