نائب محافظ القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات المناخ

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أحياء المنطقة الاستعداد لتداعيات الامطار والتقلبات الجوية برفع حالة الطوارئ القصوى بجميع أحياء المنطقة الجنوبية، وأكدت على سرعة التواجد الميداني لرؤساء الاحياء والتنفيذين والجهات المعنية ومسؤولي المربعات، ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالشوارع، نظرا لموجة لما سببه هطول الامطار الغزيرة والطقس السيء التي تمر به البلاد.وأشارت نائب المحافظ إلى أهمية متابعة إجراءات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية، ومتابعة مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور المرورية واستمرار عملية سحب تراكمات الامطار، والتعامل الفوري مع كل ما يطرأ، كما وجهت بضرورة التواجد الميداني لمتابعة كل ما يستجد والتعامل الفوري، مع أي شكاوى ترد إلى المنطقة الجنوبية او احيائها عن سوء الطقس أولًا بأول.كما شددت على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأحياء الجنوبية، نظرا لأنه من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، وضرورة متابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن، التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.وكذلك ضرورة استمرار متابعة جاهزية بالوعات الصرف الصحي، والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء، على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء.