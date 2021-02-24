محافظ مطروح يتفقد بئر منطقة الأمهات لتوفير مياه الشرب لأهالى سيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بئر منطقة الامهات جنوب جبل الدكرور لتوفير مياه الشرب لأهالى سيوة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 350م3 ساعة بتكلفة مالية تقدر بحوالى 7 ملايين جنيه من صندوق المحافظة وتنفيذ جهاز التعمير، وجار تنفيذ الخط الناقل من البئر حتى محطة المعالجة بطول 1300م.كما تفقد محافظ مطروح يرافقه العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوةاعمال ازدواج طريق سيوة مرسى مطروح والطرق الداخلية بالمدينة، وبئر الطبو العميق لتوفير مياه الرى للزراعات.