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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حرة بورسعيد.. إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية للسيارات موديلات 1976 حتى 2009

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة، إعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، على أن «تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي».

يأتي ذلك في إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي مضى عليها أكثر من 20عامًا، وبالنظر إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود.

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