إصابة 4 فى حريق برج سكنى بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استقبال مستشفى كفر الشيخ العام 4 مصابين نتيجة حدوث حريق ببرج سكني فى منطقة 47 بمدينة كفر الشيخ.وأضافت المديرية، فى بيان، أن الإصابات تنوعت ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح متعددة باليد والوجه والبطن والساقين وحالة اختناق لأحد المصابين، وتم استقبال جميع الحالات بوحدة الاستقبال وإجراء الإسعافات الأولية.وأوضحت، أنه تم تحويل ثلاث حالات لقسم التجميل والحروق لإجراء مزيد من الفحوصات، وجار التعامل معهم وعمل اللازم.