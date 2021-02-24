رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنباء باخوم عن مكتب الصدقة الرسولي: يساعد الفقراء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن مكتب الصدقة الرسولي هو مكتب الكرسي الرسولي المكلف بتقديم مساعدات خيرية تجاه الفقراء باسم الحبر الأعظم.

يعود هذا التقليد إلى القرون الأولى للكنيسة. كان من ضمن الاختصاصات المباشرة للشمامسة. وفي وقت لاحق تم إسناد هذه المهمة إلى واحد أو أكثر من أقارب الباباوات بدون رتبة أو منصب متخصص، وتم إضافة هذا المنصب في وقت لاحق. تحدث إينوسنت الثالث (1198- 1216) في خطاب بابوي عن مسؤول التبرعات كمنصب موجود بالفعل.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان أول بابا يقوم بتنظيم مكتب العطاء الرسولي هو الطوباوي جورج العاشر (1271- 1276) والذي قام بإضافة منصب مسؤول التبرعات. قام اليكساندر الخامس بإصدار خطاب بابوي في 1409م ينظم مبادئ ومعايير هذا المكتب الذي واصل مهامه بفضل اهتمام البابوات الرومانيين المستمر. كان مسؤول التبرعات في عهد قداسته يشغل منصب رئيس الأساقفة وكان عضو من العائلة الباباوية وعلى هذا النحو يشارك في الاحتفالات الليتورجية والمقابلات الرسمية لقداسة البابا.

وتابع: "بهدف المساعدة في جمع التبرعات للأعمال الخيرية المسنودة إلى مكتب العطاء الرسولي، منح البابا ليون الثالث عشر إدارة منح الهبة الرسولية لمسؤول التبرعات وذلك بواسطة وثائق رسمية علي ورق الرق والتي تكون معتمدة بواسطة توقيع المسؤول نفسه وختم مكتبه الكوفراج البارز. وفي هذا الصدد يرجي الملاحظة أن التكاليف المرتبطة بمنح الهبة الباباوية تشير فقط إلى الوثيقة الرسمية ونفقات إعدادها وشحنها والمساهمة في الأعمال الخيرية للبابا".

واختتم: "كل المساعدات التي يتلقاها مكتب العطاء الرسولي وخاصتًا تبرعات وثيقة الهبة الرسولية تذهب بالكامل إلى الأعمال الخيرية التى يقوم بها المكتب مباشرًا تجاه المحتاجين الذين يناشدون خليفة بطرس يوميًا للحصول على مساعدة. واُعيد فتح مكتب العطاء الرسولي للجمهور بدخول عدد محدود، وفقًا لانظمة الإجراءات الاحترازية وذلك من الإثنين 4 مايو 2020".

موضوعات متعلقة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

بمشاركة 31 دولة.. تفاصيل تنظيم بطولة كأس العالم للرماية بمصر

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

image description

سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

عرض «احتيال أمريكي» بقصر السينما في جاردن سيتي الليلة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد حافظ إبراهيم

الفنون التشكيلية تطرح معرض «إشراقات نحتية» للمشاهدة البانورامية