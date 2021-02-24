نائب محافظ القاهرة تتفقد تطويرات شوارع حي البساتين

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أعمال التجهيزات الجارية بشارع كارفور الرئيسي تمهيدًا لأعمال الرصف ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع المحورية.وأوقف اللواء أحمد جودة رئيس حى أعمال بناء مخالفة تحويل من سكني لتجاري بالقطعة ٨٢١٧ المعراج العلوي ومصادرة الأبواب الصاج وعدد ١٣ شيكارة اسمنت وايداعهم بمخازن الحي وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين وبناءا على تعليمات اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين تم أيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور العاشر بعد الأرضي بالعقار رقم ١ شارع محمد سالم من شارع فايدة كامل وإبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة