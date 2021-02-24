«أوبك»: تأجيل اللقاء الدولي الثامن إلى العام المقبل بسبب كورونا

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تأجيل اللقاء الدولي الثامن الذي تعقده كل 3 سنوات (سيمنار أوبك)،والذي كان مقررا في يونيو القادم، إلى شهر يونيو من العام القادم وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة (أوبك) - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن اللقاء الدولي الثامن سيعقد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2022 بقصر هوفبورج التاريخي في فيينا.وأضاف الأمين العام أن سيمنار أوبك يعد واحدا من الأحداث الرئيسية في أجندة الطاقة العالمية.. مشيرا إلى أن قرار التأجيل جاء بعد مشاورات وثيقة للغاية مع العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء.وأكد في الوقت نفسه أن القرار لم يكن سهلًا إلا أن الأولوية القصوى للمنظمة هي سلامة وصحة جميع المشاركين.. معربا عن تطلع أوبك إلى البناء على إنجازاتها السابقة وعقد سيمنار أكثر نجاحًا مرة أخرى في عام 2022.يشار الى أن المشاركين في اللقاء بدوراته السابقة هم: وزراء من الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة في "إعلان التعاون" والدول الأخرى المنتجة والمستهلكة للنفط ورؤساء المنظمات الدولية، فضلا عن الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الوطنية والدولية إلى جانب قادة الصناعة الآخرين والأكاديميين والمحللين وخبراء الطاقة والصحفيين من وسائل الإعلام المتخصصة.يذكر أن هذا اللقاء يغطي موضوعات مثل الاقتصاد والتمويل العالمي والتعاون في مجال الطاقة وبرامج انتقال الطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.