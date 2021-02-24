هيفاء وهبي تواجه تهم فساد وقتل في «إسود فاتح»

تبدا قناة MBC مصر في عرض الدراما البوليسية الشيقة "إسود فاتح" يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام التاسعة مساءً بداية من الأحد المُقبل.يرصد مسلسل "إسود فاتح" حياة رانيا خطّاب "هيفاء وهبي" التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب، من الرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات بالفساد والقتل، وكيف تُخطط رانيا للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.ووصفت هيفاء العمل بان هناك شخصيات متلوّنة تبتسم لبعضها في طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضًا في الظهر، وتضيف: "هذا أكثر ما لفتني في القصة، إضافةً إلى تنوّع العداوات بين الشخصيات، فضلًا عن واقعية الأحداث حيث تتشابك الأيدي ما دام هناك مصالح مشتركة، ولاحقًا لا تتوانى تلك الشخصيات عن خيانة بعضها بعضًا عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك.. وحول دورها في المسلسل، تقول هيفاء "ألعب دور رانيا، ابنة رجل الأعمال "نبيل نور الدين" الذي لا يثق بابنه سيف "شريف سلامة"، لذا يقرّر أن يسلّم ابنته إدارة شركاته مبكرًا، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ولكن ذلك يضعها في الوقت نفسه بمواجهة شقيقها. وتتعرض رانيا لظروف ستغيّر حياتها، وتثني هيفاء على التعاون مع المخرج كريم العدل، وتعتبره: "من أقرب المخرجين إلى قلبي على المستوى الشخصي، وقد أخذ على عاتقه العمل بمسؤولية، وهو مخرج ذكي، لا يقتنع بسهولة، بل يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج أثناء التصوير، مبديًا اهتمامًا كبيرًا براحة الممثل حتى وإن جاء ذلك على حساب مجهوده وطاقته وصحته كمخرج".من جانبه، يتحدث أحمد فهمي عن دوره في العمل: "الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقًا، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية. وهو دور خالد نعمان، رجل أعمال يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا"، لافتًا إلى أن "خالد رجل طموح ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة. ويثني فهمي على التعامل مع هيفاء، و"على أدائها كممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة".ويتحدث شريف سلامة عن دوره في المسلسل: "لطالما اخترت الشخصيات التي تتضمن تحدٍّ من نوع ما، حيث أقوم بدراستها جيدًا وأقرّبها مني وأبذل مجهودًا لرسم كافة التفاصيل المتعلقة بها قبل بالتصوير كي أكون جاهزًا عند إشارة المخرج." ويتابع سلامة: "ألعب دور "سيف"، و"رانيا" هي شقيقتي، وسيعرف المشاهد طبيعة العلاقة المتوتّرة بيننا منذ المشهد الأول، إذ سرعان ما ستظهر الصراعات القوية تِباعًا". ويضيف: "شخصية سيف غريبة وردود أفعالها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل.ويعلّق صبري فواز على الدور الذي يقدمه بقوله: "ألعب دور أشرف الويشي، وهو أحد المحامين الكبار الذين لا يتوانون عن القيام بأي شيء في سبيل مصالحهم، لكنه لا ينجح في إرضاء رانيا التي يحبّها. وعن كيفية تعامله مع شخصية ذات بُعد شرير، يقول صبري فواز: "أحب كل شخصياتي حتى إذا كانت شريرة، ولا أقدّمها بتلك الصورة المجرّدة على ما هي عليه، بل أحاول أن أُقنع المُشاهد بالأسباب التي دفعت الشخصية لانتهاج طريق الشرّ".ويوضح المخرج كريم العدل أن "ما أعجبني في "إسود فاتح" أن شخصياته هي خليط من الخير والشر، بمعنى أنها ليست بيضاء ولا سوداء، فنحن أمام قصة انتقام تضم 13 شخصية رئيسية".ويردف:"أحب إظهار طبيعة الإنسان في أعمالي بتصرفاته الجيدة والسيئة، وأربطه بواقعه وأبيّن وجهة نظره في ما يُقدِم عليه من تصرفات وأفعال". ويثني كريم العدل على أداء هيفاء، مضيفًا: "فوجئت بتواضعها وإصرارها وتفانيها وذكائها وطريقة قراءتها للعمل وبنائها للشخصية في أول تعاون لنا معًا". كما يثني العدل على "أداء أحمد فهمي في ثالث تعاون لنا معًا"، وشريف سلامة "الذي سيظهر بطريقة مغايرة عن أدواره السابقة" على حدّ وصف العدل، ويشيد بأداء معتصم النهار في أول تجربة درامية له باللهجة المصرية، مشدّدًا على أنه "ممثل مجتهد ومحترم". ويعرب العدل عن رضاه التام عن العمل، ويأمل أن يلاقي القبول والنجاح المُستحق لدي المُشاهدين.مسلسل "إسود فاتح" بطولة هيفا وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، ومعتصم النهار، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، ابراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل؛ وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن".