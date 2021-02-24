أمريكا: منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة خطوة مهمة

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن منح الثقة للحكومة الجديدة خطوة مهمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.وبحث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أهمية عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة "في أسرع وقت ممكن"، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.فيما حذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، من عدم منح الثقة لحكومته، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة سيتوجب عليه اللوجوء للخيار الثاني في اختيار تشكيل الحكومة وهو اللجوء إلى ملقتى الحوار السياسي للحصول على ثقة.