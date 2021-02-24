أسامة الأزهري يهنئ «علام» بثقة الرئيس بالتجديد له مفتيا للجمهورية

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتجديد العمل له مفتيا للديار المصرية حتى بلوغه سن المعاش القانونية.وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية في بيان له، إن دار الإفتاء قدمت مهام جسيمة في وقت عصيب ولديها رؤية واضحة ومنهج ثابت في دعم قضايا الدولة، مشيرا إلى أنها تواصل العمل ليلا ونهارا لتقديم الفتاوى الصحيحة والتصدي للشائعات المغرضة من قبل الجماعات الإرهابية.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2021، تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.