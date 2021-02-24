«العسومي» يُعلن عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان

أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، كآلية عربية لرصد ومتابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس البرلمان العربي اليوم الأربعاء بالقاهرة، للإعلان عن مهام المرصد وخططه المستقبلية للمرحلة المقبلة.وقال رئيس البرلمان العربي إن المرصد سيطلق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.وأوضح أن المرصد سيقوم أيضًا بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها، حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.وأكد أن «البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، بل أن أحد المهام الرئيسية للبرلمان العربي، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، ولكن البرلمان ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز، موضحا أن فكرة إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان جاءت من هذا المنطلق».وقال إن «المرصد سيقوم بالتعامل مع ملف حقوق الأنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيدا عن استغلال مقدرات الشعوب العربية والتعرض لسيادتها، موضحا أن المرصد سيقوم أيضا بالدفاع عن الدول العربية في مواجهة التقارير المسيسة والمشبوهة التي تستهدف تشوية صورتها وقلب الحقائق، خاصة وأن هناك بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا تراعي السيادة الوطنية، وتسعى لتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن حماية حقوق الإنسان، وهذا أمر مرفوض»، ومشيرًا الى أن «احترام السيادة أحد المهام التي بنيت عليها ميثاق الأمم المتحدة».وأشار رئيس البرلمان العربي الى أن المرصد سيقوم بزيارات للدول العربية للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بها عن قرب من خلال فرق متخصصة من جميع الدول العربية في هذا الشأن.وقال رئيس البرلمان العربي" إن البرلمان الأوروبي يتجاوز حدوده وأهدافه بتركه القضايا الأوروبية وتسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وهذا أمر مرفوض لدينا فنحن أمة عريقة ولدينا في الدول العربية مؤسسات برلمانية عريقة ومنتخبة وقضاء نزيه".وأشار العسومي إلى أن البرلمان العربي بصدد تشكيل مجلس أمناء للمرصد العربي لحقوق الإنسان من الخبراء والمعنيين بحقوق الإنسان.