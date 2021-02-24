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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض «احتيال أمريكي» بقصر السينما في جاردن سيتي الليلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم قصر السينما بمقره الكائن بجاردن سيتي، في الثامنة من مساء اليوم، عرض للفيلم الروائي الطويل
"American Hustle أو احتيال أمريكي"، ويعقب عرض الفيلم مناقشة مع الحضور والحديث حول الفيلم وكبريات العصابات الإجرامية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن العشرين، ويديرها الناقد نادر رفاعي، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من خطر وباء فيروس كورونا المستجد.

و الفيلم من إنتاج عام 2013 وتبلغ مدة عرضه 138 دقيقة، من إخراج ديفيد أو. راسل، ومن بطولة كل من روبرت دي نيرو، كريستيان بيل، إيمي آدمز، جيريمي رينر، برادلي كوبر، وجنيفر لورانس.

تدور أحداث الفيلم المقتبس عن أحداث حقيقية من ملفات العمليات السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالية، حول فضيحة "أبسكام" وهو اسم العملية البوليسية السرية التي طالت عددا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الكونجرس في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي.

وتُعتبر فضيحة "أبسكام" من أكثر فضائح الساسة الأمريكيين، التي أثارت جدلا واسعا في أوساط مجتمع الولايات المتحدة، وأصابته بصدمة كبيرة.

و بطل القصة الحقيقي محتالٍ يُدعى "إيرفينج روزنفيلد"، وشريكته في عالم الجريمة المنظمة "سيدني" اللذين يجدان نفسهما مجبرين على المخاطرة والتعاون مع العميل الفيدرالي "ريتشي ديماسوا"، والدخول وسط عصابات المافيا، من أجل الإيقاع بمجرمين ومحتالين وسياسيين وتقديمهم للعدالة والذي أبرزهم عمدة ولاية نيوجيرسي.

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