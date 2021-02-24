إيطاليا تطلب توضيحات أممية بشأن مقتل سفيرها في الكونغو

طلبت إيطاليا اليوم الأربعاء، من الأمم المتحدة فتح تحقيق وتقديم "ردود واضحة" بعد مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم على موكب لبرنامج الأغذية العالمي الذي كان ينظم زيارة الدبلوماسي.وتُوفي السفير لوكا أتانازيو (43 عامًا) متأثرًا بإصابته بالرصاص عندما كان في سيارة ضمن موكب برنامج الأغذية العالمي استُهدف بكمين في إقليم شمال كيفو (شرق)، قرب الحدود مع رواندا.وقُتل أيضًا حارسه الشخصي الإيطالي فيتوريو ياكوفاتشي والسائق الكونغولي لبرنامج الأغذية العالمية مصطفى ميلامبو.وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمام النواب "طلبنا رسميا من برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة فتح تحقيق لتوضيح ملابسات ما حصل، والأسباب التي تبرر الترتيبات الأمنية المستخدمة، ومن يتحمل مسؤولية هذه القرارات".