النمسا تدعو «الدواء الأوروبية» للإسراع في اعتماد لقاحات كورونا

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم، وكالة الدواء الأوروبية إلى الإسراع في الموافقة على اللقاحات المختلفة لتسهيل توزيعها في أوروبا على نطاق واسع.وقال المستشار النمساوي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن توزيع اللقاحات على نطاق واسع سوف يمكن من عودة الحياة الطبيعية بحلول الصيف المقبل.وذكر المستشار النمساوي أن قمة الاتحاد الأوروبي التي تنطلق، غدا الخميس، افتراضيا يجب أن تعطى اهتماما رئيسيا للموافقة على اللقاحات في أوروبا، وأن تحث وكالة الأدوية الأوروبية على الانتهاء من مهمة تقييم ومراجعة اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وأعرب عن تفاؤله بوتيرة الشفاء السريع من الوباء في البلاد بعدما تعافى نحو 424 ألفا و348 مريضا من فيروس كورونا المستجد.وأشار "كورتس" إلى أن شركات الأدوية تتحمل مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة من أجل الإسراع بشكل واسع في زيادة قدرات إنتاج اللقاح وتوزيعه في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه كلما توفرت لدينا لقاحات أكثر كلما تخطينا الأزمة بشكل أسرع.