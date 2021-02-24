دراما رمضان تشعل المنافسة بين منصتي watch it وshahid VIP
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:27 م
دعاء عبد المقصودطباعة
تستعد عدد من المنصات الإلكترونية لعرض الأعمال الدرامية لموسم رمضان المقبل، وكشفت منصات رقمية عن المسلسلات المقرر عرضها خلال الشهر الكريم على شاشتها.
وترصد "الدستور" الأعمال الرمضانية المقرر عرضها عبر منصتي watch it و"shahid
أعلنت منصةWatch itT عن عرض 18 عملا في رمضان:
١- الاختيار ٢ ( كريم عبدالعزيز وأحمد مكي)
٢- نسل الأغراب (احمد السقا وامير كرارة)
٣- أمن قومي ( أحمد عز وهند صبري)
٤- ضل راجل ( ياسر جلال ونور)
٥- النمر ( محمد امام وهنا الزاهد)
٦- اللي مالوش كبير ( احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز)
٧- القاهرة كابول (خالد الصاوي وطارق لطفي)
٨- نجيب زاهي ذركش (يحيى الفخراني وأنوشكا)
٩- الملك أحمس (عمرو يوسف وصبا مبارك)
١٠- موسى (محمد رمضان وسمية الخشاب)
١١- كوفيد ٢٥ (يوسف الشريف وايتن عامر)
١٢- بين السما والأرض (هاني سلامة ودرة)
١٣- المدينة (دنيا سمير غانم)
١٤- الأب المثالي (علي ربيع)
١٥- حرب أهلية (يسرا وباسل خياط)
١٦- ضد الكسر (نيللي كريم ومحمد فراج)
١٧- تقاطع طرق (منى زكي ومحمد ممدوح)
١٨- كل ما نفترق (ريهام حجاج وايتن عامر)
بينما تنافس منصة Shahid VIP بعدد كبير من المسلسلات التي أشترت حقوق عرضها من الشركة المتحدة وهم:
١- ملوك الجدعنة (مصطفى شعبان وعمرو سعد)
٢- قصر النيل (دينا الشربيني وريهام عبدالغفور)
٣- خلي بالك من زيزي (أمينة خليل ومحمد ممدوح)
٤- لحم غزال (غادة عبدالرازق وشريف سلامة)
٥- ٢٠٢٠ (نادين نجيم وقصي خولي)
بينما تعرض منصة شاهد خارج مصر 6 أعمال درامية رمضانية هي:
- أمن قومي (أحمد عز)
-الملك أحمس (عمرو يوسف)
-ضل راجل (ياسر جلال)
- النمر (محمد امام)
- الاختيار ٢ (كريم ومكي)
- كوفيد ٢٥ (يوسف الشريف)
وترصد "الدستور" الأعمال الرمضانية المقرر عرضها عبر منصتي watch it و"shahid
أعلنت منصةWatch itT عن عرض 18 عملا في رمضان:
١- الاختيار ٢ ( كريم عبدالعزيز وأحمد مكي)
٢- نسل الأغراب (احمد السقا وامير كرارة)
٣- أمن قومي ( أحمد عز وهند صبري)
٤- ضل راجل ( ياسر جلال ونور)
٥- النمر ( محمد امام وهنا الزاهد)
٦- اللي مالوش كبير ( احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز)
٧- القاهرة كابول (خالد الصاوي وطارق لطفي)
٨- نجيب زاهي ذركش (يحيى الفخراني وأنوشكا)
٩- الملك أحمس (عمرو يوسف وصبا مبارك)
١٠- موسى (محمد رمضان وسمية الخشاب)
١١- كوفيد ٢٥ (يوسف الشريف وايتن عامر)
١٢- بين السما والأرض (هاني سلامة ودرة)
١٣- المدينة (دنيا سمير غانم)
١٤- الأب المثالي (علي ربيع)
١٥- حرب أهلية (يسرا وباسل خياط)
١٦- ضد الكسر (نيللي كريم ومحمد فراج)
١٧- تقاطع طرق (منى زكي ومحمد ممدوح)
١٨- كل ما نفترق (ريهام حجاج وايتن عامر)
بينما تنافس منصة Shahid VIP بعدد كبير من المسلسلات التي أشترت حقوق عرضها من الشركة المتحدة وهم:
١- ملوك الجدعنة (مصطفى شعبان وعمرو سعد)
٢- قصر النيل (دينا الشربيني وريهام عبدالغفور)
٣- خلي بالك من زيزي (أمينة خليل ومحمد ممدوح)
٤- لحم غزال (غادة عبدالرازق وشريف سلامة)
٥- ٢٠٢٠ (نادين نجيم وقصي خولي)
بينما تعرض منصة شاهد خارج مصر 6 أعمال درامية رمضانية هي:
- أمن قومي (أحمد عز)
-الملك أحمس (عمرو يوسف)
-ضل راجل (ياسر جلال)
- النمر (محمد امام)
- الاختيار ٢ (كريم ومكي)
- كوفيد ٢٥ (يوسف الشريف)