دراما رمضان تشعل المنافسة بين منصتي watch it وshahid VIP

تستعد عدد من المنصات الإلكترونية لعرض الأعمال الدرامية لموسم رمضان المقبل، وكشفت منصات رقمية عن المسلسلات المقرر عرضها خلال الشهر الكريم على شاشتها.وترصد "الدستور" الأعمال الرمضانية المقرر عرضها عبر منصتي watch it و"shahidأعلنت منصةWatch itT عن عرض 18 عملا في رمضان:١- الاختيار ٢ ( كريم عبدالعزيز وأحمد مكي)٢- نسل الأغراب (احمد السقا وامير كرارة)٣- أمن قومي ( أحمد عز وهند صبري)٤- ضل راجل ( ياسر جلال ونور)٥- النمر ( محمد امام وهنا الزاهد)٦- اللي مالوش كبير ( احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز)٧- القاهرة كابول (خالد الصاوي وطارق لطفي)٨- نجيب زاهي ذركش (يحيى الفخراني وأنوشكا)٩- الملك أحمس (عمرو يوسف وصبا مبارك)١٠- موسى (محمد رمضان وسمية الخشاب)١١- كوفيد ٢٥ (يوسف الشريف وايتن عامر)١٢- بين السما والأرض (هاني سلامة ودرة)١٣- المدينة (دنيا سمير غانم)١٤- الأب المثالي (علي ربيع)١٥- حرب أهلية (يسرا وباسل خياط)١٦- ضد الكسر (نيللي كريم ومحمد فراج)١٧- تقاطع طرق (منى زكي ومحمد ممدوح)١٨- كل ما نفترق (ريهام حجاج وايتن عامر)بينما تنافس منصة Shahid VIP بعدد كبير من المسلسلات التي أشترت حقوق عرضها من الشركة المتحدة وهم:١- ملوك الجدعنة (مصطفى شعبان وعمرو سعد)٢- قصر النيل (دينا الشربيني وريهام عبدالغفور)٣- خلي بالك من زيزي (أمينة خليل ومحمد ممدوح)٤- لحم غزال (غادة عبدالرازق وشريف سلامة)٥- ٢٠٢٠ (نادين نجيم وقصي خولي)بينما تعرض منصة شاهد خارج مصر 6 أعمال درامية رمضانية هي:- أمن قومي (أحمد عز)-الملك أحمس (عمرو يوسف)-ضل راجل (ياسر جلال)- النمر (محمد امام)- الاختيار ٢ (كريم ومكي)- كوفيد ٢٥ (يوسف الشريف)