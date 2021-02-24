حي حلوان يوقف أعمال مخالفة ويغلق محال ويصادر إشغالات

أوقف حي حلوان أعمال مباني مخالفة بدون ترخيص بالعنوان عمارات برج الياسمين بجوار مرور حلوان، كما تم مصادرة مواد البناء عبارة عن "موتور، ونش، 2000 سيخ حديد بأطوال مختلفة، 100 شيكارة أسمنت" وإيداعها بمخزن الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ونفذ أحمد القزاز رئيس حي حلوان وجميع الأجهزة المعنية بالحي بالتنسيق مع شرطة المرافق إغلاق وتشميع محلين مخالفين بدون ترخيص بالعنوان شارع حيدر تقاطع شارع محمد سيد أحمد بحلوان، لقيامهما بممارسة نشاط بدون ترخيص، على أن الحملات ستتواصل لحين القضاء علي ظاهرة المحلات غير المرخصة بحلوانكما قام الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والاجهزة المعنيهن بمعاونة القوات الشرطية بحملة صباحية بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وأسفرت عن ازالة العديد من أشغالات الباعة الجائلين ورفع وازالة كل من يشغل حرم الطريق العام واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.وتم التنبيه بأن حملات رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بكافة المناطق مستمرة لراحة وخدمة أهالينا المواطنين وحفاظا علي المظهر الحضاري للحي.