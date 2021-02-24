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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حريات العمل العربية»: دعوة الحكومات للعمل المشترك لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة الحريات بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية تكاتف الدول العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا على ملف العمل والعمال في المنطقة العربية والعالم، موضحا أهمية الحوار الاجتماعي والعمل المشترك بين كافة الأطراف من أجل تحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج.

جاء ذلك خلال كلمة المراغي اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة الحريات بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية رقم 40 بمقر المنظمة بالقاهرة، عبر تطبيق "زووم".

وجاء في قرارات وتوصيات الاجتماع، إدانة انتهاك الحقوق والحريات النقابية في فلسطين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة منظمة العمل الدولية بالتدخل لوقف تلك الاعتداءات على العمال الفلسطينيين، والإشادة بجهود منظمة العمل العربية ودورها في تعزيز الحقوق والحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، ودعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والتأكيد على أنه ضرورة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على عالم العمل والعمال.

أيضا دعوة الحكومات العربية إلى موائمة تشريعاتها الوطنية مع معايير العمل العربية والدولية، ودعوة الاتحادات العمالية القطرية ومنظمات أصحاب العمال إلى المشاركة في النشاط المعياري العربي والدوري، خاصة المشاركة عند إعداد التقارير الدورية، ودعوة المنظمات النقابية إلى توسيع مشاركة المرأة في مجالس إدارتها على كافة المستويات، ودعوتها إلى مد مظلة قوانين العمل والضمان الاجتماعي وحق التنظيم النقابي ليشمل عمال الزراعة والعاملين في القطاع غير المنظم لكونهم الفئة الأكثر تضررا من كورونا.

دعوة الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية رقم 1 لسنة 1977 بشأن الحقوق والحريات النقابية والاتفاقية رقم 11 لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية بالتصديق عليهما، وكذلك الإشادة بالجهود التي قامت بها لجنة الحريات للوصول إلى تسوية الخلاف حول الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان، وطلب استمرار الجهود لفتح الحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال والحقوق النقابية والعمالية.

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