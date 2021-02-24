تفاصيل «أجر الرضاع» للمطلقة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.وتضمن المشروع نصا مستحدثا مفاده استحقاق المطلقة أجر رضاع من تاريخ انتهاء عدتها، ويستحق لغيرها من وقت الإرضاع، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة، ويكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، كما تستحق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ انتهاء عدتها، ويستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة.ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.